Кемерово, , 09:20 — REGNUM В школах Кузбасса прошла прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере образования. Сотрудники ведомства обнаружили немало нарушений.

Так, в Белово, Новокузнецке, Топках, Прокопьевске и Кемерове, в Беловском, Яшкинском и Юргинском районах регионах расходы на покупку учебников возложили на родителей школьников. Покупку парт и стульев для будущих первоклассников также осуществляли за счёт семей школьников. А в Тяжинском районе обязательные «добровольные родительские платежи» обнаружены в детских садах.

Кроме того, почти во всех городах и районах региона нашлись учебные заведения, которые охранялись сторожами и вахтерами, а не профессиональными чоповцами. В некоторых школах отсутствовала «тревожная кнопка» и было недостаточно видеокамер.

«По всем выявленным нарушениям закона приняты меры прокурорского реагирования. В 2018 году и истекшем периоде 2019 года прокурорами для устранения нарушений закона в указанной сфере внесено 1 289 представлений, по результатам рассмотрения которых 1 452 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, опротестован 431 незаконный нормативный правовой акт, в суд направлено 360 исков, по инициативе прокуроров 385 лиц привлечены к административной ответственности», — цитирует издание «Кузбасс» старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Елену Тушкевич.