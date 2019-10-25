Краснодар, , 09:16 — REGNUM Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства создан в Краснодарском крае постановлением губернатора Вениамина Кондратьева от 24 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фонд создается в форме унитарной некоммерческой организации, благодаря ее созданию, отмечают в пресс-службе краевой администрации, «станет возможным финансирование завершения долгостроев за счет федеральных и краевых средств». На данный момент определено 29 долгостроев, которые не являются инвестиционно привлекательными.

Для завершения такого объекта за счёт фонда застройщик должен быть признан банкротом, имущество и обязательства компании передаются фонду для достройки, а также подключения объектов к инженерно-технической инфраструктуре, достройки дошкольных и общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры, которые затем передаются в государственную или муниципальную собственность. Учредителем организации стал департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края. Средства для фонда будут выделяться из федерального и краевого бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Заксобрание региона приняло решение о выделении средств на завершение долгостроев, находящихся в высокой степени готовности, из бюджета: с 2019 по 2021 год на эти цели предусмотрено 1,5 млрд рублей.