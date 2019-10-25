Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В екатеринбургском микрорайоне Эльмаш вновь открыли движение троллейбусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского трамвайно-троллейбусного управления.

Теперь по Эльмашу вновь пустили троллейбус № 16, который был отменён в середине сентября. Маршрут, который соединяет улицу Таганскую с остановкой «Пединститут», временно заменяли на автобус.

Троллейбус, как и раньше, проходит через перекресток Фронтовых Бригад — Старых Большевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября 2019 года на Эльмаше возобновилось движение трамваев. До этого целый месяц микрорайон был «отрезан» для трамвайных маршрутов из-за дорожных работ.

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