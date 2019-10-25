Санкт-Петербург, , 09:17 — REGNUM Спустя девять лет после наделавшего шума похищения 11 миллионов рублей из банка в Казани подозреваемая кассир Роза А. попалась в руки полиции. Теперь женщине вменяют еще и разбойные нападения с похищением ценностей на сумму 20 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, как предполагает следствие, первую кражу Роза совершила в 24 года в Казани. В 2011 году она работала кассиром в филиале «Райффайзенбанка», после очередной ее смены при проверке суточной выручки выяснилось, что в кассе не хватает 11 миллионов 415 тысяч рублей.

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Поиск подозреваемой длился девять лет. Как уточняют в ведомстве, обнаружить женщину удалось в Великом Новгороде, при проверке документов она предъявила поддельный паспорт.

По версии следователей, в период с мая 2011 года по февраль 2013 года женщина участвовала в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге. По имеющейся информации, она разбивала молотком витрины с украшениями. Общий ущерб составил порядка 20 миллионов рублей. Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что фигурантка также может быть причастна разбойным нападениям на почтовые отделения в Ленинградской области.

Ранее петербургским судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А теперь следователями ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предъявлено обвинение женщине, подозреваемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ («Разбой»).

"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.