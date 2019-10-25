Амстердам, , 09:13 — REGNUM В главном голландском центре для беженцев в местечке Тер Апел (Ter Apel) ощущается острая нехватка мест. Поэтому последние недели беженцев-гетеросексуалов подселяют в жилой блок, предназначенный для беженцев-гомосексуалистов. Представитель организации LGBT Asylum Support утверждает, что из-за этого гомосексуалисты и трансгендеры в центре беженцев испытывают чувства опасности, страха и стресса.

В центре в Тер Апел с 2016 г. имеется жилой блок для беженцев-гомосексуалистов и лесбиянок, поскольку те подвергались дискриминации со стороны других беженцев. Теперь, когда к ним стали подселять и гетеросексуалистов, обитатели жилого блока считают себя обманутыми, поскольку им обещали безопасное место. Многие из них теперь целыми днями не выходят из своих комнат. Правда, инцидентов на этой почве ещё не произошло.

Представитель Центральной администрации по приёму беженцев (ЦАБ) подтвердила эти сообщения. Однако она подчеркнула, что это не означает, будто ЦАБ не берёт в расчёт интересы уязвимых групп. Представитель согласилась, что обитатели спецблока могут смотреть на это иначе, но заявила, что ЦАБ делает всё для того, что все обитатели центра в Тер Апел чувствовали себя в безопасности.

Голландский парламент в марте 2016 г. призвал к созданию отдельных центров для уязвимых беженцев, например гомосексуалистов. Правительство с этим не согласилось. После этого в ряде центров для беженцев стали создавать специальные отделения или жилые блоки. В частности, в Тер Апел построен такой отдельный блок. Другие беженцы не знают, что в нём живут гомосексуалисты.

По мнению LGBT Asylum Support, подселение к гомосексуалистам других беженцев является нарушением их права на неприкосновенность частной жизни.