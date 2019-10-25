Пермь, , 09:10 — REGNUM В столице Пермского края 26−27 октября пройдет первый краевой конкурс профмастерства среди водителей автобусов города и края «Пермь рулит!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Организаторы обещают, что конкурс будет зрелищным. Так, среди кондукторов пройдут соревнования по скоростному обилечиванию, запланирована эстафета по перетягиванию автобусов. А апофеозом станет попытка повторить «трюк Ван Дамма».

Конкурсантам предстоит выполнить восемь специальных упражнений. До финала должно дойти шесть команд. На 24 октябре подано 47 заявок.