Москва, , 09:08 — REGNUM Томатный сок является самым популярным овощным соком в России и обладает не только прекрасными вкусовыми качествами, он очень полезен. Как выбрать качественный напиток, советуют специалисты Роскачества.

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Прежде всего эксперты рекомендуют обращать внимание на маркировку и название самого продукта: сок, нектар или сокосодержащий напиток. Так, первый изготавливается из восстановленного концентрированного сока, который по своим вкусовым качествам и пользе не уступает свежему соку.

Что касается нектара, в нем, как правило, содержится от 20 до 50% сока (но может быть и больше). Он смешан с водой, в него может быть добавлен сахар или мед. В сокосодержащих напитках содержится не менее 10% сока.

Также стоит обратить внимание на состав, объём, дату и место изготовления, а также условия хранения продукции после вскрытия упаковки.

Что касается упаковки, то, например, стеклянная тара позволяет увидеть, как выглядит напиток, имеет хорошие барьерные свойства, но вот от света не защищает. Пластиковая упаковка — лёгкая и удобная, но продукция в ней, как правило, имеет меньший срок годности по сравнению с упаковкой из стекла или картона. Чаще всего встречается многослойная картонная упаковка, которая позволяет применять наиболее щадящую тепловую обработку продукта, а также такая упаковка очень удобна для потребителя — она легкая и прочная.

Добавим, что уже в ближайшее время Роскачество намерено провести исследование качества томатного сока на российском рынке. Всего планируется изучить более 15 торговых марок будут исследованы по 30 показателям качества и безопасности.

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