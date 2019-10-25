Амстердам, , 09:04 — REGNUM Корреспондент голландской телекомпании NOS Роберт Бас (Robert Bas) задержан по указанию суда г. Роттердам. Случилось это после того, как он отказался в качестве свидетеля отвечать на вопросы в судебном деле.

В данном случае речь идёт о юридической процедуре, при которой человек некоторое время содержится под стражей, с тем чтобы он всё-таки согласился отвечать на заданные вопросы.

Бас отказался отвечать на предложенные ему вопросы, сославшись на, по его словам, причины принципиального и юридического характера. Дело касается убийства, при котором убийца застрелил жертву, по ошибке приняв её за конкурента в сфере нелегальной наркоторговли.

Бас ранее установил, что сотрудники полиции подслушивали его телефонные переговоры с источником. Записи этих переговоров предположительно оказались в судебном деле. На основании этих фактов адвокат подозреваемого вызвал Бас в качестве свидетеля. Однако Бас заявил, что отвечать на вопросы означало бы подставить под угрозу и его самого и источника.

Голландские журналисты выразили свою обеспокоенность случившимся и назвали задержание Баса атакой на свободу прессы. Бас будет находится под стражей по крайней мере до 28 октября 2019 г.