Амстердам, , 08:57 — REGNUM Пункты для приёма беженцев в Голландии переполнены. Об этом сообщает Центральная администрация по приёму беженцев (ЦАБ). Число беженцев за этот год на этой неделе достигло отметки в 27 тыс. человек. Это ненамного ниже уровня 2016 г., когда Голландия столкнулась с последствиями общеевропейского кризиса беженцев.

По мнению ЦАБ, есть несколько причин для нынешней нехватки мест в центрах для беженцев. Так, последние месяцы возросло количество запросов на получение убежища, при том что в целом таких запросов всё ещё на несколько сотен меньше, чем за тот же период в прошлом году. Согласно данным Центрального бюро по статистике (ЦБС), рост числа запросов в основном приходится на выходцев из Сирии. В первые три четверти текущего года в старну приехало 16.530 беженцев.

Наряду с этим ЦАБ указывает на то, что 5.500 обитателей центров для беженцев получили вид на жительство, но не могут покинуть центры из-за нехватки квартир.

Наконец, беженцам приходится всё дольше дожидаться завершения рассмотрения запросовна получение убежища в Голландии. Иммиграционная служба Голландия в прошлом году активно нанимала новых сотрудников, т. к. из-за роста числа беженцев увеличились и сроки рассмотрения их обращений. В апреле приняты дополнительные меры по сокращению длительности соответствующих процедур, однако эти меры до сих пор не возымели ожидаемого эффекта. Сейчас срок рассмотрения запроса об убежище составляет в среднем 28 недель в тех случаях, когда запрос скорее всего будет удовлетворён. В тех случаях когда запрос требует дополнительного рассмотрения, срок рассмотрения составляет 46 недель. Кроме того, на рассмотрение запросов об убежище нередко уходит более чем положенных по закону шесть месяцев.

Между тем перед Иммиграционный службой поставлена задача к 2021 г. рассматривать все запросы именно в течении этого срока. Представитель ЦАБ не смог откомментировать эти данные.

Беженцы, по делу которых ожидается положительное решение, могут уже в центрах приёма начинать программу по интеграции. Однако длительное пребывание в центрах, по мнению специалистов, является помехой для успешной интеграции. Беженцы привыкают к зависимости от других и слишком долго живут на социальном пособии.

В связи с более длительным пребыванием беженцев в центрах приёма ЦАБ в минувшем году открыла дополнительные центры. Кроме того, продлён срок использования некоторых существующих центров.