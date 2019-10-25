Челябинск, , 08:56 — REGNUM Бывший челябинский вице-губернатор Николай Сандаков будет отбывать принудительные работы в одном из учреждений ФСИН. Каком именно, пока неизвестно, пишут местные СМИ.

Отбывать принудительные работы экс-чиновнику придётся более двух лет. Но, как пишет издание «Урал-пресс-информ», места ему пока не нашли. Предполагалось, что он уедет в Оренбург, но там принять его не смогут. В Челябинске места тоже пока не нашлось.

Как сообщало ИА REGNUM, Сандаков покинул колонию в Копейске 25 октября. Его ходатайство о замене неотбытой части наказания принудительными работами удовлетворил горсуд.

В 2018 году бывший чиновник был осуждён за взятку и мошенничество. Суд назначил ему 5 лет и 6 месяцев колонии и обязал уплатить крупный штраф.

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