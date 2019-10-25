Москва, , 08:55 — REGNUM Президента России Владимира Путина просят не допустить принятия законопроекта об отмене запрета продажи пива во время спортивных мероприятий. Письмо с такой просьбой к главе государства направил член Общественной палаты РФ и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Он отметил, что подобные законопроекты «подрывают основы в решении задач, поставленных в майских указах президента, и делают невозможным увеличение продолжительности здоровой жизни граждан, уровня рождаемости и доли россиян, систематически занимающихся спортом».

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"Вышеперечисленные показатели не смогут быть достигнуты, если подобные законопроекты будут поддерживаться и внедряться на государственном уровне, — подчеркнул Хамзаев, слова которого приводит РИА Новости. — Прошу поддержать чаяния неравнодушных граждан и не допустить реализации алкоголя на спортивных объектах».

Кроме того, руководитель проекта отметил, что с принятием законопроекта, разрешающего реализацию алкоголя на стадионах, утратит силу статья федерального закона о запрете рекламы спиртных напитков вблизи спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений. И тогда стадионы перестанут восприниматься обществом как «стерильные зоны», свободные от «алкогольной экспансии».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым (ЛДПР) внесла в Госдуму РФ законопроект об отмене запрета на продажу пива и пивных напитков в ходе футбольных матчей и других спортивных мероприятий, который действует в России с 2005 года. Авторы инициативы утверждают, что опасность употребления пива во время футбольных соревнований слишком преувеличена. Средства, полученные от реализации таких напитков, предлагается направить на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.

Добавим, что ранее руководство чеченского футбольного клуба «Ахмат» заявило, что не допустит продажи пива на своих домашних матчах в случае принятия этого закона.

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