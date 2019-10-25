Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновске стартовал проект «КрутОтец», который посвящён лучшим отцам города и проводится для «развития потенциала» мужчины как главы семьи. Лучшие отцы будут включены в проект «Жизнь замечательных семей», сообщает администрация Ульяновска.

Программа «КрутОтец» реализуется в рамках национального проекта «Демография"и направлена на формирование «культуры ответственного отцовства, развитие потенциала мужчины как главы семьи и поддержку отца как социально ответственного гражданина». В мэрии отмечают, что в рамках проекта будет сформирована база социальных инициатив, собран опыт отцов в воспитании ребенка и укреплении семьи, что в целом позволит подготовить молодых людей к отцовству.

Наставники проекта посетят детские сады и школы. Также предусмотрены концертные программы, конкурсы новогодних игрушек, семейных игр и эстафеты добра «Подари елку». Лучшие отцы и их семьи будут включены в проект «Жизнь замечательных семей» и получат возможность принять участие во всероссийском конкурсе «Папа года».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области дают пессимистический демографический прогноз на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В части рождаемости в регионе «откатились на 10 лет назад». Среднегодовая численность населения Ульяновской области по итогам 2018 года составила 1242,5 тыс. человек, сократившись на 7,3 тыс. человек по сравнению с 2017 годом.

Отметим, убыль населения наблюдается почти по всех регионах Поволжья.

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