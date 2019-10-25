Пермь, , 08:52 — REGNUM В Пермском крае долгострой пожарной части в Лысьве после завершения строительства на самом деле передадут МЧС. Тогда как ранее пресс-служба администрации региона сообщала о передаче объекта полиции, что вызвало недоумение в рядах ГУ МЧС по Прикамью.

25 октября пресс-служба провела работу над ошибкой и распространила новый релиз, указав нужное ведомство и восстановив справедливость.

Напомним, 23 октября губернатор Максим Решетников провел прямой эфир в Instagram. Разговор шел и о судьбе долгостроя пожарной части в Лысьве.

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