Москва, , 08:40 — REGNUM Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.

«Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю — где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию», — рассказал Долгов.

Он отметил, что в данный момент состояние украинского политолога улучшилось, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Напомним, Вячеслав Ковтун часто присутствует на российских политических ток-шоу, где выражает пробандеровскую позицию, устраивая конфликты с гостями, которые придерживаются антифашистских взглядов.

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