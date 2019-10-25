Москва, , 08:31 — REGNUM Министерство обороны России ввело в армии контроль за распорядком дня офицеров и солдат, сообщают 25 октября «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Так, пишет издание, командиров, которые допоздна задерживают своих подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности, вплоть до увольнения. Отмечается, что поводом для принятие подобных мер стал рост числа жалоб военнослужащих.

По итогам проведенной проверки, командиры довольно часто проводят совещания в ночное время, а также в выходные и в праздники, при этом не предоставляя своим подчинённым отгулы.

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По данным издания, в штабах военных округов будут созданы специальные группы контроля, которые получат право экстренно связываться с любым командиром по защищенному каналу видеосвязи. Если начальник попытается уклониться от ответа, к нему применят меры дисциплинарного воздействия.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 сентября 2019 года существенно увеличилось денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава.

С 1 октября были повышены тарифные разряды по воинским должностям водителей категории D со второго до четвертого для водителей. С этого же времени повышены компенсации рядовым и сержантам-контрактникам за наём жилых помещений, что уровняет их с офицерами и прапорщиками.

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