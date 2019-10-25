Вашингтон, 25 октября 2019, 08:35 — REGNUM Сложная демографическая обстановка в европейском блоке поставила вопрос о выживании ЕС, заявила журналистка Алессандра Бокки в статье для издания The American Conservative.
В статье говорится, что снижение рождаемости в ЕС не вызвано лишь отсутствием стабильности на рынке труда, с которым сталкивается европейская молодёжь. У снижения рождаемости есть более глубокая причина.
Напомним, по состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения Европейского союза составила 512 млн человек. Средний возраст европейских жителей равен 43,1 годам, а средний возраст мигрантов — 28,3.
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