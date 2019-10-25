Ставрополь, , 08:50 — REGNUM В злоупотреблении должностными полномочиями обвинили бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игоря Васильева. Промышленный районный суд Ставрополя приговорил экс-чиновника к пяти годам колонии общего режима с конфискацией квартиры и дома в пользу государства, пишет «Интерфакс».

Установлено, что Васильев без проведения торгов содействовал заключению трех госконтрактов на ремонт дорог в регионе. Он рекомендовал главам муниципалитетов вводить фиктивный режим ЧС, во время которого можно не проводить аукционы, и передавать контракты рекомендованным им фирмам.

Таким образом, было заключено три контракта с аффилированными компаниями по Андроповскому и Предгорному районам, а также по городу Кисловодску. Их суммарная стоимость достигла 44 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Васильев был задержан в середине июля 2017 года. Изначально его поместили под домашний арест, но в ноябре того же года мера пресечения по ходатайству следствия была изменена на арест.

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