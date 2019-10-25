Токио, , 08:19 — REGNUM Посольство России в Японии просит российских граждан воздержаться от дальних поездок, особенно в высокогорные районы, из-за угрозы селевых потоков и оползней. С таким призывом посольство обратилось к согражданам на своих страницах в социальных сетях.

Также в обращении рекомендуется внимательно относиться к предупреждениям местных властей и учитывать возможные изменения в движении транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о готовности властей Японии эвакуировать из зоны Большого Токио, заливаемой ливневыми дождями, более 100 тысяч человек. В настоящее время известно, что уже более 150 тысяч человек получили рекомендации покинуть свои жилища.

Ситуация усугубляется тем, что Япония еще не успела оправиться от удара тайфуна «Хагибис». Теперь ей угрожает тайфун «Буало», достигший утром района столичных префектур.

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