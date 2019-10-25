Ульяновск, , 08:07 — REGNUM В Ульяновской области в День народного единства будут усилены меры безопасности, особое внимание будет уделено организации безопасности при проведении публичных мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания антитеррористической комиссии.

В ходе проведения праздничных мероприятий большое внимание будет уделено правопорядку в муниципалитетах. Повышенные меры безопасности будут действовать не только в День народного единства, но и во все предпраздничные дни. Премьер-министр Александр Смекалин подчеркнул необходимость объединения усилий всех профильных структур для обеспечения безопасности, акцентировав внимание на необходимости инструктажа персонала учреждений.

В дни празднования все правоохранительные структуры и сотрудники МЧС будут работать в режиме повышенной готовности. На публичных мероприятиях в усиленном режиме будут дежурить правоохранители — планируется задействовать 200 полицейских и около 500 дружинников. Также будет изменена расстановка сил и средств дорожно-патрульной службы в связи с интенсивным графиком транспортного движения.

Отметим, кроме митингов и концертных программ в Ульяновской области пройдут открытые уроки, акция «Ночь искусств», большой этнографический диктант. Александр Смекалин сообщил, что общая численность участников Дня народного единства в Ульяновске может составить 15 тыс. человек, в целом по региону — порядка 30 тыс.