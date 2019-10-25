Пермь, , 07:28 — REGNUM В Перми работники машиностроительного завода имени Дзержинского все же выйдут на митинг, который ранее отменили по просьбе властей, обещавших помочь в непростой ситуации. Акция протеста запланирована на 25 октября, информирует «Эхо Москвы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, заводчане намеревались выйти на улицу с протестом 18 октября. Заявка о массовом мероприятии прошла процедуру согласования в мэрии. Краевые власти просили повременить с митингом и обещали помощь в разрешении проблемы.

Рабочие отменили митинг 18 октября, но заявили о том, что митинг состоится 25 октября в случае, если в ситуации не будет положительных сдвигов.

По данным информресурсов, у завода большие долги перед кредиторами — более 700 млн рублей. Контакт на 2020 год с основным заказчиком — «Авитеком» — до сих пор не заключен. В результате под угрозой увольнения 75% рабочих завода.

Основной кредитор завода им. Дзержинского — это Федеральная налоговая служба. Деньги, поступающие предприятию в рамках исполнения гособоронзаказа, списываются в счет погашения задолженности. Кроме того, у завода есть долги перед энергетиками. Согласно предписанию, долг следовало погасить до 25 октября, в противном случае будет ограничена подача электричества.

В сложившейся ситуации руководство «Авитека» сомневается, что завод сможет своевременно выполнить заказ, тогда как кировское предприятие уже готово выполнять работы по гособоронзаказу у себя, отмечает «Эхо Москвы».

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми коллектив машиностроительного завода отменил акцию протеста