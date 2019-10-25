Бакал, Челябинская область, , 07:18 — REGNUM В Челябинской области руководитель лечебно-исправительного учреждения №9 и ещё двое местных граждан подозреваются в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Учреждение находится в городе Бакале. 21 октября сотрудники ФСБ поймали в одном из гаражей двоих местных жителей, которые должны были передать в колонию 10 граммов вещества. По версии следствия, сделать это предстояло через начальника учреждения.

Однако эту операцию они проделать не смогли. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт нарковеществ. Подозреваемые сейчас задержаны, и им выбирают меру пресечения. Также решается вопрос о предъявлении обвинения.