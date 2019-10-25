Омск, , 07:16 — REGNUM Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, посетив 24 октября город Омск, побывала на мусорном полигоне «Советская-1». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава Росприроднадзора потребовала ликвидировать Советскую свалку в Омске, эксплуатация которой началась в 1986 году и завершилась в 2003-м.

Масса накопленных отходов составляет 1500 тыс. тонн.

Радионова подчеркнула, что необходимо провести сбор и очистку сточных вод полигона, а также сбор, обезвреживание и утилизацию биогаза, выделяемого свалочным мусором.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года жителей посёлка Любинский в Омской области беспокоило тление твёрдых бытовых отходов на полигоне ТБО.

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