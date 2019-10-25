Ульяновск, , 07:16 — REGNUM В Ульяновской области транспортная инфраструктура не приспособлена для её надлежащего использования инвалидами. Об этом говорилось на заседании общественного совета по защите прав инвалидов при прокуратуре Ульяновской области, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Инвалидное кресло

На заседании был поднят ряд вопросов транспортной доступности для инвалидов. В ведомстве констатируют, что не всегда соблюдаются требования о выделения бесплатных парковочных мест для транспортных средств инвалидов, не соответствует потребностям и организация предоставления услуги «Социальное такси».

«Сложившаяся транспортная инфраструктура не приспособлена для ее надлежащего использования, что препятствует комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей, не обеспечивает для них равные возможности и социальную интеграцию в общество», — говорят в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в прокуратуре отмечали, что в Ульяновской области для маломобильных групп населения свыше 9 тыс. объектов социальной инфраструктуры в регионе не доступны. После прокурорского вмешательства это нарушение устранили с начала 2019 года 120 учреждений. В частности, безбарьерная среда обеспечена в больницах, аптеках, образовательных учреждениях, административных зданиях, на объектах торговли и в почтовых отделениях.

В Ульяновской области насчитывается более 103 тыс. лиц с ограниченными возможностями.

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