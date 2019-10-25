Челябинск, , 06:57 — REGNUM В больнице №6 Челябинска найдены нарушения после проверки, которая была проведена в связи с жалобами врачей. Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Он отметил, что нарушения были выявлены в сфере оплаты труда. Также замечания касались случаев несоблюдения трудового законодательства.

Как пишет 74.ru, ранее медики жаловались на зарплату в апреле. Им не выплатили начисленные ранее стимулирующие надбавки. Главврачу было предписано устранить нарушение, а представители горздрава пообещали его наказать. Но в мае врачи сова получили меньше ожидаемого. Главврач Виктор Шепелев объяснял тогда, что причиной тому стал ошибки в начислениях.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько травматологов больницы уволились. А теперь дошла очередь до увольнения главврача. Такое поручение дала врип главы Челябинска Наталья Котова после проведённой проверки.

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