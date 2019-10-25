Оренбург, , 06:52 — REGNUM Минприроды Оренбургской области опубликовало результаты проверки по факту сероводородной атаки, которая произошла в ночь на 13 октября и вызвала многочисленные жалобы населения. Ведомство сообщает о возбуждении ряда административных производств в отношении ООО «ГазпромНефть-Оренбург».

В частности, возбуждено дело по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ («Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство»). Компании грозит от 500 тыс. до 1 млн рублей штрафа.

Кроме того, территориальным Управлением Роспотребнадзора в рамках полномочий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения также возбуждено административное производство, результат которого подразумевал приостановление деятельности компании на срок до трех месяцев.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 13 октября. Эпицентр газовой атаки пришелся на поселок Пригородный Оренбургского района, где ПДК оказалась превышенной в шесть раз. Также превышение зафиксировано и в поселке Благословенка — в 2,3 раза.

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