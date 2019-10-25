Ульяновск, , 06:52 — REGNUM В Ульяновской области для маломобильных групп населения свыше 9 тыс. объектов социальной инфраструктуры в регионе не доступны. В этом году безбарьерную среду после прокурорского вмешательства обеспечили 120 учреждений. Об этом сообщает надзорное ведомство региона по итогам общественного совета по защите прав инвалидов при прокуратуре Ульяновской области.

В ведомстве отмечают, что в ходе прокурорского надзора выявляются многочисленные факты игнорирования соответствующих требований закона как со стороны руководителей фирм, так и должностных лиц органов власти.

«Например, в настоящее время для маломобильных групп населения свыше 9 тыс. объектов социальной инфраструктуры в регионе не доступны», — говорят в прокуратуре, сообщив, что в 2019 году в сфере защиты прав инвалидов выявлено более 500 нарушений.

К примеру, пресечены факты непринятия мер по созданию безбарьерной среды в медицинских, фармацевтических, образовательных учреждениях, зданиях органов местного самоуправления, на объектах торговли и почтовой связи. В результате обеспечен доступ инвалидов в более чем 120 объектов социальной сферы и транспортной инфраструктуры.

Всего в регионе проживают более 103 тыс. лиц с ограниченными возможностями.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года прокуратура Ульяновской области распространила информацию о том, что в ходе контрольной проверки регионального отделения Фонда социального страхования выявлены «многочисленные нарушения» в части обеспечения инвалидов средствами реабилитации. По данным надзорного ведомства, длительное время не формировалась фактическая потребность по конкретным видам технических средств реабилитации, исходя из нуждаемости жителей. К примеру, при отсутствии соответствующих сведений запланировано покупка около 2 тыс. кресел-колясок на сумму свыше 30 млн рублей. В результате «бездействие в определении реальной потребности и планировании количества средств реабилитации не позволило при своевременно доведенных лимитах бюджетных ассигнований организовать их закупку».

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Ранее в Ульяновской области 89-летний инвалид первой группы несколько месяцев добивался от отделения Фонда соцстраха средств реабилитации. Они ему были предоставлены после вмешательства надзорного ведомства.