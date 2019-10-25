Владивосток, , 06:47 — REGNUM Более 30 тысяч пассажиров с начала 2019 года перевезено в Приморье по внутренним авиационным маршрутам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

Читайте также: Хабаровский аэропорт внутренние рейсы перевёл в новый терминал

На внутренних авиалиниях работает две авиакомпании «Аврора», эксплуатирующая канадские пассажирские самолёты DHC-6, и «Дальнереченск Авиа», которая возит пассажиров на самолётах Ан-2 и вертолетах Ми-8. Всего авиакомпании обслуживают 13 маршрутов, в основном направленных на связь с удалёнными северными территориями Приморья.

«Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена авиабилетов остается доступной для населения. Так, слетать из Владивостока в Терней можно за 2 507 рублей в одну сторону, дешевле, чем на автобусе, и гораздо быстрее: вместо 14 часов — два», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт Хабаровска перевёл все внутренние рейсы на обслуживание в новом терминале.