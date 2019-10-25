Челябинск, , 06:31 — REGNUM В Челябинске покинул свой пост главврач больницы №6 Виктор Шепелев, из которой ранее массово уволились травматологи. Об этом журналистам объявил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Поручение расторгнуть с медиком договор дала врип мэра города Наталья Котова. Этому предшествовала проверка, проведённая в больнице, которая показала нарушения в сфере оплаты труда и в плане трудового законодательства. С 24 октября и.о. главврача является заместитель Шепелева Сергей Сметанич.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе стало известно об увольнении из больницы троих травматологов. Они, в частности, пожаловались на нагрузку, несоразмерную зарплате. Ситуацией заинтересовался Росздравнадзор.

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