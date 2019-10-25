Москва, , 06:30 — REGNUM Тёплая с переменной облачностью погода ожидается в Московском регионе в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, днём в столице потеплеет до +12…+14 °С, в Подмосковье — до +9…+14 °С. Будет преимущественно без осадков, ожидается южный и юго-западный ветер скоростью 5−10 метров в секунду.

Предстоящей ночью столбики термометров в Москве опустятся до +6…+8 °С, по области — до +3…+8 °С. При этом порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду, существенных осадков не ожидается.