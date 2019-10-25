Южно-Сахалинск, , 06:31 — REGNUM На Сахалине подвели итоги реализации нацпроектов за 9 месяцев 2019 года. Их озвучили на заседании стратегического совета под руководством губернатора Валерия Лимаренко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы островного правительства, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больницах и поликлиниках области трудоустроены 222 врача.

Такой результат обусловлен большими «подъёмными» для специалистов. Врачи получают от 1,4 до 2,6 млн рублей, до 3 млн рублей на приобретение квартиры или до 25 тыс. рублей ежемесячно на аренду.

«На реализацию национальных проектов выделяются федеральные средства, и все они должны быть грамотно использованы. Прошу ответственных руководителей обратить на это особое внимание. Всё это будет влиять не только на заработную плату, но и на дальнейшую работу в областном правительстве», — акцентировал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила поднять долю оклада в зарплатах врачей минимум до 55%. Президент РФ Владимир Путин уточнил:

«Надо, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты. Вот чтобы этого фокуса не произошло».