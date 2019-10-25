Сочи, Краснодарский край, , 06:19 — REGNUM Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом может быть возобновлено в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов по итогам форума Россия — Африка в Сочи.

«Всё идёт нормально. В ближайшее время всё будет хорошо», — приводит его слова РИА Новости.

Богданов добавил, что в настоящее время специалисты работают над вопросом обеспечения безопасности аэропортов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Кремля Дмирий Песков сообщил, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече 23 октября договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между странами.

Регулярные авиаперевозки в Египет были прервано в ноябре 2015 года после крушения самолёта российской компании «Когалымавиа», направлявшегося из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в результате которого погибли 224 человека.

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