Владивосток, , 06:10 — REGNUM Синоптики предупреждают Приморцев о приближении активного циклона, который принесёт сильные дожди и мокрый снег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ненастье начнётся в пятницу, 25 октября и продолжится до обеда субботы. За это время в южной части Приморья выпадет от 7 до 49 мм осадков в виде дождя и мокрого снега, а ветер усилится до 18 м/с. Местами в крае прогремят грозы.

Как сообщили в краевом управлении МЧС, спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Спасатели также рекомендуют жителям и гостям Приморья во время непогоды отложить поездки за пределы населённых пунктов, а автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на пятницу, 25 октября, в Благовещенске выпал сильный снег, который с утра затруднил работу городского транспорта.