Благовещенск, , 06:09 — REGNUM Снегопад и низкая видимость в районе аэропорта Благовещенска привели к задержке в прибытии трёх авиарейсов. Информация о задержке отображается на сайте аэропорта.

В числе задержанных — рейсы из Москвы и Новосибирска авиакомпании S7 и из Владивостока авиакомпании «Аврора».

По сообщению пресс-службы, аэропорт столицы Приамурья работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, выпавший в ночь на 25 октября сильный снег затруднил с утра движение транспорта как в самом Благовещенске, так и в центральных и южных районах Амурской области.

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