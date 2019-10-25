Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:02 — REGNUM В Новоильинском районе Новокузнецка приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

«Когда к нам приезжали заместитель министра спорта и губернатор Кузбасса, мы договорились о том, что к июлю 2020 года должны этот ФОК возвести, — цитирует «Новокузнецк.ру» мэра города Сергея Кузнецова. — Если у нас получится, мы сможем претендовать на выделение федеральных денег на строительство ещё одного спортивного комплекса в Новоильинке — ледовой арены на 2 тыс. зрителей».

Спортивный объект с залом для игры в баскетбол и волейбол возводится по адресу пр. Запсибовцев, 4−4а. Его стоимость — 102,2 млн рублей.