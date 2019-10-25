Нанкин, Китай, , 05:12 — REGNUM Полиция города Уси провинции Цзянсу на востоке Китая изъяла более 56 тыс. единиц контрафактного нижнего белья, пижам и леггинсов компании Victoria's Secret, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

В апреле бюро общественной безопасности Уси получило жалобу от местного жителя, который приобрел пижаму Victoria's Secret через интернет-магазин, однако заподозрил, что товар оказался поддельным в виду его плохого качества. Позже было подтверждено, что товар является подделкой.

Полиция задержала двоих подозреваемых в города Цюаньчжоу провинции Фуцзянь и изъяла огромное количество поддельных товаров именитых брендов, включая Victoria's Secret и Nike.

Выяснилось, что злоумышленники, которыми оказалась супружеская пара, начали производить поддельные товары два года назад. Они сняли цех площадью более 2000 кв. метров в пригороде и наняли троих рабочих для упаковки и продажи.