Синин, Китай, , 04:57 — REGNUM В общей сложности 1340 лекарственных растений было обнаружено в провинции Цинхай на северо-западе Китая в рамках исследования традиционной китайской медицины, сообщает 24 октября агентство Синьхуа

На исследование, продлившееся шесть лет, ушло общей сложности 27,6 млн юаней ($3,9 млн) и потребовалось 1200 экспертов, которые посетили более 4700 деревень горной провинции. С 23 октября официально началась компиляция книги о ресурсах традиционной китайской медицины. Ожидается, что книга будет готова к 2021 году.

Провинция очень богата лекарственными растениями, коих водится большое количество видов. Исследование внесет очень важный вклад в развитие традиционной китайской медицины.