Новокузнецк, Кемеровская область, , 04:53 — REGNUM В черте города Новокузнецка местные жители обнаружили тонны трупов свиней. Как сообщила читательница портала «Сити-Н», туши павших животных в районе гаражного кооператива «Органика» выгрузили две машины. Туши свиней лежат на открытой местности с 22 октября и уже начинают разлагаться.

Женщина отметила, что сообщала об этом в несколько инстанций, в том числе в ветнадзор и администрацию Кузнецкого района. Там ей ответили, что туши складировали для дальнейшей утилизации путём сожжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа на трассе Кузбасса перевернулся грузовик, перевозивший свиней. Большинство животных погибло или серьёзно пострадали.

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А ранее, 16 августа, после сбоя в подаче электроэнергии на свинокомплексе «Чистогорский» в Новокузнецком районе погибли 5 тысяч животных.

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