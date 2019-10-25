Чэнду, Китай, , 04:20 — REGNUM Бурый медведь был спасён и освобождён после того, как пробрался в фруктовый сад, чтобы поживиться яблоками в провинции Сычуань на юго-западе Китая, и застрял в заборе, сообщает агентство Синьхуа.

В бюро лесничества и пастбищ уезда Даофу Гардзе-Тибетского автономного округа провинции Сычуань поступило экстренное сообщение от полицейских, которых вызвал местный житель после того, как заметил медведя, застрявшего в заборе сада.

Бюро немедленно выделило персонал из отдела по защите диких животных для того, чтобы спасти медведя.

«Его нашли в 9 утра. Я услышал рёв, когда шёл в туалет. Осмотревшись, я увидел медведя в моем саду, весом, должно быть, килограммов двести, и тут я побежал звать на помощь», — заявил житель деревни Бэнлун Падайн Дронгцэ.

В бюро сообщили, что использовали транквилизаторы, чтобы обездвижить медведя, срезали забор и проверили, не повреждены ли лапы медведя. После того, как стало понятно, что медведь не пострадал, медведя доставили обратно в лес. Спустя три часа он проснулся и скрылся в деревьях.