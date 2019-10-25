Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:35 — REGNUM Университет Дар-эс-Салама (UDSM) в Танзании планирует начать проведение международного экзамена по суахили, который получит название «мкуки» (MKUKi — аббревиатура с суахили Mitihani ya Kimataifa ya Ujuzi wa lugha ya Kiswahili). Как сообщается, проверка знаний языка начнется в начале 2020 года.

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», об этом заявил генеральный секретарь министерства образования, науки и технологий Танзании Леонард Аквилапо во время обсуждения данного плана, направленного на развитие и продвижение языка суахили. По его словам, эта инициатива является попыткой популяризации и распространения суахили в мире, поскольку данный африканский язык входит в число десяти наиболее распространенных языков в мире.

Генеральный секретарь отметил, что экзамен будет проводиться шесть раз в год для знатоков всех уровней и сдаваться в электронном виде в различных учебных заведениях, преподающих суахили, по всему миру, которые заключили договор о проведении данного экзамена.

Как отметил Аквилапо, после сдачи экзамена испытуемым будут выдаваться международные сертификаты, свидетельствующие об уровне знания языка суахили.

«Университет Дар-эс-Салама готов обеспечить системы информационных и коммуникационных технологий, позволяющие эффективно провести экзамен на международном уровне, поскольку появятся желающие сдавать данный экзамен у себя в стране и им не обязательно совершать перелет и приезжать в Танзанию, чтобы осуществить проверку своих знаний», — подчеркнул Аквилапо.