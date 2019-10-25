Найроби, , 09:09 — REGNUM Президент Футбольной федерации Кении Ник Мвендва оказался единственным кандидатом на выборах нового главы федерации, предоставившим свое заявление комитету, занимающемуся подготовкой выборов.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, остальные кандидаты, в числе которых бывший президент федерации Сам Ньямвея, не явились на выборы, поскольку, как утверждается, орган, занимающийся их организацией, внес изменения в правила проведения выборов в пользу Мвендвы.

Тем не менее Эдвин Вамукойя, председатель комитета, подчеркнул, что 23 октября был последним днем подачи заявок и теперь двери закрыты.

Ньямвея заявил, что подал свою жалобу на рассмотрение в суд и специальный комитет по спортивным вопросам Кении.

Как сообщается, выборы главы футбольной федерации состоятся 7 декабря 2019 года в городе Найроби.