Кигали, , 08:50 — REGNUM Согласно исследованиям, проведенным в Руанде, страна продвинулась в области реализации цели Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, известной как «90−90−90» (90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать свой ВИЧ-статус, 90% людей с диагнозом ВИЧ — получать антиретровирусную терапию (АРТ) и 90% из них должны иметь неопределяемый уровень вируса в крови), которая направлена на борьбу с данным заболеванием.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, оценка воздействия ВИЧ на население в Руанде показала, что 84% руандийцев, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе; 98% жителей Руанды, инфицированных ВИЧ, получают антиретровирусные препараты; и 90% граждан страны имеют неопределяемый уровень вируса в крови.

Около 210 200 руандийцев в возрасте от 15 до 64 лет живут с ВИЧ, что составляет около 3% населения.