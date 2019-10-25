Аддис-Абеба, , 08:53 — REGNUM 24 октября Африканский союз (АС) впервые вручил трем учителям стран Африки премию за выдающиеся результаты работы.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Огаста Лартей-Янг, учитель из средней мужской школы в Гане; Эрик Адемба, преподающий в средней женской школе Асумби в Кении, а также Глэдис К. учитель из школы в Уганде, получили сертификаты и 10 000 долларов США на торжественной церемонии, проходившей в штаб-квартире АС, которая находится в столице Эфиопии городе Аддис-Абебе.

Африканские учителя были награждены за обеспечение качественного обучения, участие в мероприятиях, повышающих социальную и культурную ценность обучения и оказание помощи студентам в достижении их долгосрочных карьерных целей путем организации взаимодействия с соответствующими агентствами и использования актуальной информации.

Беатрис Ньенга, глава отдела образования АС, выступая на церемонии, отметила, что данная премия является важным и ценным инструментом, который способствует успеху реализации повестки дня на период до 2063 года и стратегии в области образования на Африканском континенте (CESA), а также повышению статуса профессии учителя в африканских странах.