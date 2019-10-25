Мыски, Кемеровская область, , 04:07 — REGNUM К 75-летию Великой Победы в кемеровском городе Мыски начнёт работу передвижной Музей Победы. Он начнёт курсировать в мае 2020 года, сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса.

Музей будет представлять из себя автобус, оформленный в стилистике военных лет. В нём разместятся экспонаты времен Великой Отечественной войны из Мысковского историко-этнографического музея.

Автобус-музей проедет по отдалённым посёлкам и будет останавливаться возле образовательных учреждений.