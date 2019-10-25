Новосибирск, , 03:47 — REGNUM На территории города Новосибирска прекращено действие особого противопожарного режима. Это следует из постановления мэрии города за подписью главы муниципалитета Анатолия Локтя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Режим прекращается «в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории города».

Действие особого противопожарного режима отменяется со дня вступления в силу постановления, которое опубликовано на официальном сайте города накануне, 24 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 24 октября завершился пожароопасный сезон и на территории Новосибирской области. Также отменён особый противопожарный режим.

Отметим, что с 26 апреля 2019 года в регионе потушено 402 лесных пожара.

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