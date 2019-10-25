Новосибирск, , 03:24 — REGNUM Сотрудники новосибирского управления Роспотребнадзора проверили точки торговли плодовоовощной продукции на соблюдение требований санитарного законодательства и защиты прав потребителей. Итогом проверки стали сотни административных дел, десятки из которых направлены в суды на рассмотрение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«За девять месяцев 2019 года проверено 346 субъектов, занятых оборотом плодоовощной продукции. Исследовано 976 проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим показателям, — уточнили в ведомстве. — Приостановлено 103 партии в количестве 387 кг плодоовощной продукции из-за отсутствия полной и достоверной информации на маркировочных ярлыках, с нарушением условий хранения».

В отношении виновных юридических и должностных лиц возбуждено 354 дел об административном правонарушении, материалы 30 дел направлены в суды города. Все за «продажу товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта» (ст. 15.12ч.2 КоАП РФ).