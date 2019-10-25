Красноярск, , 03:09 — REGNUM Первый 19-метровый пролёт из алюминия для пешеходного перехода через Николаевский проспект создан на Красноярском металлургическом заводе. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

Первый пролёт моста через Николаевский проспект в Красноярске Пресс-служба администрации Красноярска

Ширина сооружения — три метра, длина — более 60 метров. Переход возводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из федерального бюджета потратят 134 млн рублей.

На заводе стартовал монтаж нижнего пояса ещё одного пролёта в 43 метра. Параллельно работы ведутся на стройплощадке. Сдать пешеходный мост в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2024 году в Благовещенске откроют второй мост через Зею.