Москва, , 03:18 — REGNUM Легкие дроны весом от 250 грамм до 30 килограмм можно будет эксплуатировать на высотах до 150 метров без разрешения авиавластей, 25 октября сообщает газета «Известия».

По информации издания, в ближайшее время в правительство будет направлен проект постановления Минтранса, позволяющий использовать «легкие» дроны на небольших высотах без обязательного согласования с авиавластями. Это послабление касается только полетов дронов в светлое время суток и в поле зрения оператора.

Также отмечается, что согласование в любом случае потребуется для полетов беспилотника в районе диспетчерских зон, аэродромов, зон ограничения полетов, в местах проведения публичных и официальных спортивных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в России заканчивается месячный переходный период для обязательной регистрации дронов. По данным Федерального агентства воздушного транспорта, к настоящему времени из 50 тысяч «легких» беспилотников зарегистрировано всего примерно 3 200 аппаратов.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число поставленных в России на учет беспилотников