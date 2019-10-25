Москва, , 01:45 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен в 2020 году совершить визит в Японию. Об этом говорится в обнародованном 24 октября поздравлении предстоятеля Русской православной церкви японскому императору Нарухито по случаю его интронизации.

«По приглашению митрополита Токийского Даниила я намерен посетить Японию в сентябре 2020 года, чтобы совместными молитвами отметить эту значимую дату в истории японского православия и духовных связей наших стран», — приводит текст поздравления пресс-служба Московского патриархата.

Патриарх также выразил убеждение, что «взаимодействие традиционных институтов российского и японского общества содержит в себе значительный потенциал для мирного диалога двух стран».

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что патриарх Кирилл летом 2020 года также совершит визит на Корейский полуостров.

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