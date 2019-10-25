Исламабад, , 08:45 — REGNUM 24 октября в Университете Цинхуа (Пекин) завершилась серия дружеских матчей между крикетными командами Пакистана, Афганистана и Китая.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в финальном матче сошлись игроки молодежной сборной Китая (до 19 лет) и сборная команда из всех трех стран. В матче также приняли участие два китайских игрока, два года назад принятые в команду Peshawar Zalmi в Супер-лиге Пакистана. Они также активно участвуют в программе по повышению популярности крикета в Поднебесной.

На церемонии закрытия дружеских матчей присутствовали представители посольства Пакистана в Пекине, а также чиновники из министерства иностранных дел КНР. Ожидается, что подобные мероприятия помогут привлечь интерес китайцев к игре, популярной в Южной Азии.