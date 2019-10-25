Исламабад, , 08:33 — REGNUM 24 октября в штабе полиции столицы Пакистана Исламабада прошли учения, в ходе которых стражи правопорядка готовились разгонять «вышедшую из-под контроля акцию протеста».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, полицейские учения в столице проходят в преддверии массовой акции протеста оппозиции «Марш свободы». В ходе учений полицейские применяли водометы, приспособления для распыления слезоточивого газа, а также другие средства для борьбы с беспорядками. Личный состав полиции столицы и провинции Панджаб был усилен дополнительными контингентами из Азад Кашмира (контролируется Пакистаном) и провинции Белуджистан. Также в Исламабад были доставлены десятки грузовых контейнеров, которые должны «запечатать» проезды в столицу в случае, если ситуация «выйдет из-под контроля».

Напомним, что лидер исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед предстоящим маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».